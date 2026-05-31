ФОТО. Был ли офсайд? Судья отменил гол сборной Украины

В воскресенье, 31 мая, сборная Украины проводит товарищеский матч против Польши во Вроцлаве. Поединок начался в 18:30 и стал дебютным для Андреа Мальдеры на посту главного тренера «сине-желтых».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном из эпизодов матча вингер Виктор Цыганков отличился забитым мячом в ворота польской сборной, однако гол был отменен.

Арбитр зафиксировал положение «вне игры» у Андрея Ярмоленко в предшествующей фазе атаки, из-за чего гол украинской команды не был засчитан.

После игры с Польшей сборная Украины проведет еще один контрольный матч – 7 июня команда встретится со сборной Дании.

ФОТО. Был ли офсайд? Судья отменил гол в ворота сборной Украины