Калинина и Ястремская проиграли вторым сеяным в 1/8 финала Ролан Гаррос

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская завершили выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

В третьем раунде украинки в двух сетах проиграли второму сеяному тандему Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) за 1 час и 31 минуту.

Ролан Гаррос 2026. Пары, 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) [2] – 4:6, 4:6

В первой партии украинки дважды вели с одним брейком (3:1, 4:2), но растеряли преимущество.

Ангелина и Даяна в третий раз в карьере выступили в одной паре на турнире Grand Slam и впервые добрались до третьего круга. В Париже Калинина и Ястремская успели переиграть дуэты Сюй Ифань / Цзян Синьюй и Татьян Мария / Зейнеп Сонмез.

Данилина и Крунич, которые в прошлом году добрались до финала Ролан Гаррос, далее поборются либо против Эллен Перес и Деми Схюрс, либо против Беатрис Хаддад Майи и Людмилы Самсоновой.