  4. Калинина и Ястремская проиграли вторым сеяным в 1/8 финала Ролан Гаррос
31 мая 2026, 18:27 | Обновлено 31 мая 2026, 18:30
Ангелина и Даяна в двух сетах уступили Анне Данилиной и Александре Крунич

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская завершили выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

В третьем раунде украинки в двух сетах проиграли второму сеяному тандему Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) за 1 час и 31 минуту.

Ролан Гаррос 2026. Пары, 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) [2] – 4:6, 4:6

В первой партии украинки дважды вели с одним брейком (3:1, 4:2), но растеряли преимущество.

Ангелина и Даяна в третий раз в карьере выступили в одной паре на турнире Grand Slam и впервые добрались до третьего круга. В Париже Калинина и Ястремская успели переиграть дуэты Сюй Ифань / Цзян Синьюй и Татьян Мария / Зейнеп Сонмез.

Данилина и Крунич, которые в прошлом году добрались до финала Ролан Гаррос, далее поборются либо против Эллен Перес и Деми Схюрс, либо против Беатрис Хаддад Майи и Людмилы Самсоновой.

Впервые в истории Ролан Гаррос в полуфинале сыграет украинская теннисистка
Юный испанец отыгрался с 0:2 по сетам и стал первым четвертьфиналистом РГ
Свитолина и Костюк установили новый национальный рекорд на Ролан Гаррос
Первый выбор Мальдеры. Объявлен состав сборной Украины на матч с Польшей
З парої в Україні проблема, ще й тренер ноунейм. Тільки не Кіченки, з засланим козачком
Вони єдині з українок хто не пройшов в 2 коло і єдині хто сьогодні програв ,навіть юніорки сьогоді обидві виграли. .
