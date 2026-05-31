Экс-игрок Динамо дал прогноз на матч между Украиной и Польшей

Полузащитник кипрского «Анортосиса» Роман Безус сделал прогноз на товарищеский матч между сборными Украины и Польши.

Бывший футболист сборной верит в успешный дебют итальянского тренера Андреа Мальдеры, поэтому Безус поставил на победу Украины.

– Предстоящий матч с Польшей хоть и товарищеский, но хотел бы услышать твой прогноз на эту игру?

– Для сборной Украины начинается новая история. Контрольные поединки также важны с точки зрения результата, но скорее эта встреча будет более информативной для тренерского штаба «сине-желтых».

Однако болельщики сборной в любом случае ждут только положительного результата от команды. Поэтому буду оптимистом и поставлю на то, что наша сборная забьёт два мяча и постарается не пропустить. 2:0.

Контрольный поединок состоится 31 мая на «Городском стадионе» во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.