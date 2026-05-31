Легенда Ман Юнайтед вступился за игрока Арсенала, не забившего пенальти
Рио Фердинанд похвалил Габриэла Магальяеса за игру
Легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подвел итоги финального матча Лиги чемпионов, в котором ПСЖ сыграл против лондонского «Арсенала».
Парижане обыграли соперника в серии пенальти, завершив основное и дополнительное время вничью (1:1, 4:3 по пен.).
Роковым для «канониров» стал промах защитника Габриела Магальяэса в серии пенальти, который принес ПСЖ трофей.
После матча Фердинанд вступился за Габриела и отметил работу тренера ПСЖ Луиса Энрике.
«Две победы подряд в Лиге чемпионов… Поздравляю ПСЖ! Луис Энрике – абсолютный гений.
Браво «Арсеналу», блестящий сезон. Вы изменили отношение к этой команде.
Габриел – настоящая скала, и ему не должно быть стыдно за этот пенальти. Уважение», – написал Фердинанд.
Back to Back Champions Leagues… Congrats to PSG! Luis Enrique absolute genius 🏆— Rio Ferdinand (@rioferdy5) May 30, 2026
Shout out to Arsenal, brilliant season, changed the narrative. Gabriel an absolute rock & no shame when it comes down to penalties! Respect 👊🏽
