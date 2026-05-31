Легенда Ман Юнайтед вступился за игрока Арсенала, не забившего пенальти

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подвел итоги финального матча Лиги чемпионов, в котором ПСЖ сыграл против лондонского «Арсенала».

Парижане обыграли соперника в серии пенальти, завершив основное и дополнительное время вничью (1:1, 4:3 по пен.).

Роковым для «канониров» стал промах защитника Габриела Магальяэса в серии пенальти, который принес ПСЖ трофей.

После матча Фердинанд вступился за Габриела и отметил работу тренера ПСЖ Луиса Энрике.

«Две победы подряд в Лиге чемпионов… Поздравляю ПСЖ! Луис Энрике – абсолютный гений.

Браво «Арсеналу», блестящий сезон. Вы изменили отношение к этой команде.

Габриел – настоящая скала, и ему не должно быть стыдно за этот пенальти. Уважение», – написал Фердинанд.