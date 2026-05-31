Манчестер Юнайтед подписал крупное спонсорское соглашение с букмекером

«Манчестер Юнайтед» заключил многолетнее спонсорское соглашение с Betway, в рамках которого логотип букмекера появится на тренировочной форме клуба.

По данным британских СМИ, стоимость сделки составляет около 20 млн фунтов в год. Партнерство называют одним из крупнейших в своем сегменте.

Соглашение рассчитано до 2029 года и заключено на фоне новых правил Премьер-лиги, ограничивающих прямое спонсорство букмекеров на игровых футболках. При этом реклама через другие форматы, включая тренировочную форму, остается разрешенной.

В то же время на основной форме «Манчестер Юнайтед» продолжит размещаться логотип Snapdragon в рамках действующего контракта.

