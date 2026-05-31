Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед подписал крупное спонсорское соглашение с букмекером
Англия
31 мая 2026, 16:36 | Обновлено 31 мая 2026, 16:42
241
0

Манчестер Юнайтед подписал крупное спонсорское соглашение с букмекером

Логотип Betway появится на тренировочной форме команды

31 мая 2026, 16:36 | Обновлено 31 мая 2026, 16:42
241
0
Манчестер Юнайтед подписал крупное спонсорское соглашение с букмекером
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» заключил многолетнее спонсорское соглашение с Betway, в рамках которого логотип букмекера появится на тренировочной форме клуба.

По данным британских СМИ, стоимость сделки составляет около 20 млн фунтов в год. Партнерство называют одним из крупнейших в своем сегменте.

Соглашение рассчитано до 2029 года и заключено на фоне новых правил Премьер-лиги, ограничивающих прямое спонсорство букмекеров на игровых футболках. При этом реклама через другие форматы, включая тренировочную форму, остается разрешенной.

В то же время на основной форме «Манчестер Юнайтед» продолжит размещаться логотип Snapdragon в рамках действующего контракта.

Сборная Швеции запустила неожиданную петицию к ЧМ-2026

По теме:
Букмекеры выбрали фаворита товарищеского матча Польша – Украина
Сборная Швеции запустила неожиданную петицию к ЧМ-2026
Звезде НБА предъявили дополнительные обвинения по делу о ставках
азарт букмекеры Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Хоккей | 30 мая 2026, 19:59 9
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии снова вышла в финал

ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Футбол | 30 мая 2026, 23:01 0
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2025/26

Экс-игрок сборной Украины рассказал, какой стиль ждет от Мальдеры
Футбол | 31.05.2026, 16:11
Экс-игрок сборной Украины рассказал, какой стиль ждет от Мальдеры
Экс-игрок сборной Украины рассказал, какой стиль ждет от Мальдеры
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 31.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Лучший финал десятилетия. 12 мыслей о матче ПСЖ и Арсенала
Футбол | 31.05.2026, 10:28
Лучший финал десятилетия. 12 мыслей о матче ПСЖ и Арсенала
Лучший финал десятилетия. 12 мыслей о матче ПСЖ и Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
30.05.2026, 22:05 114
Футбол
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 17
Футбол
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 1
Футбол
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
30.05.2026, 23:20
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем