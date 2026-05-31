Сборная Швеции запустила неожиданную петицию к ЧМ-2026
Идея предлагает сдвинуть время на семь часов назад
Сборная Швеции вместе с игорным брендом Svenska Spel запустила шуточную петицию о переводе времени на семь часов назад во время чемпионата мира 2026 года, чтобы болельщикам не приходилось смотреть матчи ночью.
Причина инициативы в том, что турнир пройдет в США, Канаде и Мексике, из-за чего большинство игр для европейской аудитории будут начинаться глубокой ночью.
Капитан команды Виктор Линделеф назвал идею «символическим решением» для удобства болельщиков. В петиции подчеркивается, что это временная мера только на период турнира.
Эксперты по сну в шутливом формате отметили, что ночные трансляции могут негативно влиять на восстановление и повседневную активность зрителей.
