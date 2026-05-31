У Ваната появился выгодный вариант трансфера. Жирона назвала цену

После вылета из Ла Лиги «Жирона» может начать масштабную распродажу футболистов, а будущее украинского нападающего Владислава Ваната остается под вопросом.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает возможность продажи нескольких ключевых игроков, чтобы сбалансировать бюджет после вылета в Сегунду. Среди футболистов, вокруг которых возникает больше всего трансферных слухов, называют и Ваната.

К борьбе за нападающего может присоединиться и «Бетис», который ищет усиление перед выступлениями в Лиге чемпионов. Футболистом лично интересуется выдающийся испанский тренер Мануэль Пеллегрини.

В то же время в «Жироне» не намерены отпускать своих лидеров по заниженным ценам. Клуб рассчитывает как минимум вернуть средства, потраченные на трансфер Ваната, который в прошлом году обошелся каталонцам в 17 миллионов евро.