Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Ваната появился выгодный вариант трансфера. Жирона назвала цену
Испания
31 мая 2026, 21:57 |
2672
2

У Ваната появился выгодный вариант трансфера. Жирона назвала цену

На украинца претендует «Бетис»

31 мая 2026, 21:57 |
2672
2 Comments
У Ваната появился выгодный вариант трансфера. Жирона назвала цену
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

После вылета из Ла Лиги «Жирона» может начать масштабную распродажу футболистов, а будущее украинского нападающего Владислава Ваната остается под вопросом.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает возможность продажи нескольких ключевых игроков, чтобы сбалансировать бюджет после вылета в Сегунду. Среди футболистов, вокруг которых возникает больше всего трансферных слухов, называют и Ваната.

К борьбе за нападающего может присоединиться и «Бетис», который ищет усиление перед выступлениями в Лиге чемпионов. Футболистом лично интересуется выдающийся испанский тренер Мануэль Пеллегрини.

В то же время в «Жироне» не намерены отпускать своих лидеров по заниженным ценам. Клуб рассчитывает как минимум вернуть средства, потраченные на трансфер Ваната, который в прошлом году обошелся каталонцам в 17 миллионов евро.

По теме:
Легионер Черноморца заинтересовал румынский клуб
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Конате трогательно попрощался с Ливерпулем, вспомнив о Диогу Жоте
Мануэль Пеллегрини Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы Бетис Жирона
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
Оцените материал
(50)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
Хоккей | 30 мая 2026, 23:41 4
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал

Финляндия обыграла Канаду

Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Футбол | 31 мая 2026, 07:32 2
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом

Виктор открыт для перехода в «Трабзонспор»

ВИДЕО. Шикарный гол! Яремчук вывел сборную Украины вперед в матче с Польшей
Футбол | 31.05.2026, 19:14
ВИДЕО. Шикарный гол! Яремчук вывел сборную Украины вперед в матче с Польшей
ВИДЕО. Шикарный гол! Яремчук вывел сборную Украины вперед в матче с Польшей
Первый выбор Мальдеры. Объявлен состав сборной Украины на матч с Польшей
Футбол | 31.05.2026, 17:05
Первый выбор Мальдеры. Объявлен состав сборной Украины на матч с Польшей
Первый выбор Мальдеры. Объявлен состав сборной Украины на матч с Польшей
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 19:41
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Було б ну дуже непогано.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29.05.2026, 23:09 8
Теннис
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
30.05.2026, 22:05 114
Футбол
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 9
Футбол
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 17
Футбол
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем