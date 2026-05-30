Что ждет украинцев. Жирона в два раза сократит бюджет после вылета

По информации испанских СМИ, бюджет Жироны на сезон 2025/26 составлял 75 миллионов евро, однако после неожиданного вылета в Сегунду он будет уменьшен приблизительно в два раза – до 35-38 миллионов.

Интересно, что в сезоне, когда команда выступала в Лиге чемпионов, бюджет клуба находился на рекордном уровне – 113 миллионов.

Жирона получит выплаты от Ла Лиги за нынешний сезон и «компенсацию за вылет» в размере 14 миллионов евро.

Отмечается, что зарплаты многих игроков будет нерационально платить в Сегунде, поэтому клубу придется решать вопрос с трансферами.

О судьбе украинцев Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната информации пока нет.