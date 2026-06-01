  4. Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01 июня 2026, 04:32
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов

Украинец поднял «ушастого» после финального свистка

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французское издание Le Figaro положительно оценило вклад Ильи Забарного в победу ПСЖ над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Украинский защитник вышел на поле в дополнительное время.

«В дополнительное время команда Артеты начала атаковать активнее. Исчерпавших силы Маркиньоса и Витинью заменили Забарный и Беральдо. Как и на протяжении всего сезона, ПСЖ нуждался во вкладе каждого игрока.

Благодаря Забарному и Беральдо «ПСЖ» снова взял матч под свой контроль. Несмотря на усталость, «красно-синие» демонстрировали полный контроль над событиями на поле», – отмечает Le Figaro.

Дмитрий Олийченко Источник: Le Figaro
