Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Клуб подготовил призовые для своих игроков
Французский ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов сезона 2025/26, обыграв в финале лондонский «Арсенал» в серии пенальти.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В овертайме команды не смогли определить победителя, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались парижане – 4:3.
Руководство ПСЖ подготовило для футболистов солидные премии за триумф в самом престижном клубном турнире Европы. Каждый игрок команды получит бонус в размере одного миллиона евро.
Среди тех, кто будет вознагражден, и украинский защитник Илья Забарный. В финальном матче украинец вышел на поле в дополнительное время и помог команде удержать нужный результат перед серией пенальти.
