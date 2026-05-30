Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Франция
30 мая 2026, 22:49 |
2221
3

Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги

Клуб подготовил призовые для своих игроков

30 мая 2026, 22:49 |
2221
3 Comments
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов сезона 2025/26, обыграв в финале лондонский «Арсенал» в серии пенальти.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В овертайме команды не смогли определить победителя, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались парижане – 4:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Руководство ПСЖ подготовило для футболистов солидные премии за триумф в самом престижном клубном турнире Европы. Каждый игрок команды получит бонус в размере одного миллиона евро.

Среди тех, кто будет вознагражден, и украинский защитник Илья Забарный. В финальном матче украинец вышел на поле в дополнительное время и помог команде удержать нужный результат перед серией пенальти.

По теме:
Дезире ДУЭ: «Выиграть третью ЛЧ подряд? Нам нужно оставаться скромными»
Экс-арбитр ФИФА рассказал, были ли судейские ошибки в финале ЛЧ
Макрон обратился в ПСЖ после победы над Арсеналом в финале ЛЧ
Арсенал Лондон призовые призовой фонд ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий Буяльский определился со своим будущим
Футбол | 30 мая 2026, 22:22 0
Виталий Буяльский определился со своим будущим
Виталий Буяльский определился со своим будущим

Капитан не планирует покидать клуб

Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 30 мая 2026, 04:52 3
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен

Организация больше не будет прислушиваться к мнению болельщиков при организации подобных боев

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Виталий МИКОЛЕНКО: «Вернулся в Украину. Нужно следить, что говорю»
Футбол | 30.05.2026, 18:55
Виталий МИКОЛЕНКО: «Вернулся в Украину. Нужно следить, что говорю»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Вернулся в Украину. Нужно следить, что говорю»
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Хоккей | 30.05.2026, 00:07
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Было бы забавно если бы он все призовые вручил ВСУ, и по сути получилось бы так, что Сафонов проспонсировал украинскую армию. Как же будет гореть у русских пропагандонов после этого. 
Но скорее всего Илья зассыт это сделать, либо просто зажмотится. 
Ответить
+3
Що купе дронів для зсу чи ще один роллс ройсс 
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 27
Футбол
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
29.05.2026, 09:52 11
Футбол
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
28.05.2026, 23:59 8
Хоккей
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
28.05.2026, 20:40 6
Футбол
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
29.05.2026, 07:53
Бокс
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем