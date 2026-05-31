Определена вторая четвертьфиналистка Ролан Гаррос 2026

18-я ракетка мира Сорана Кырстя (Румыния) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2026.

В четвертом раунде 36-летняя румынка, которая завершит карьеру по итогам 2026 года, в двух сетах разобралась с квалифайером и обидчицей Юлии Стародубцеврй Ван Сию (Китай, WTA 148). Встреча завершилась за 1 час и 57минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала

Сорана Кырстя (Румыния) [18] – Ван Сию (Китай) [Q] – 6:3, 7:6 (7:4)

Во второй партии Кырстя побеждала 5:2 с двумя брейками, растеряла преимущество, но все же забрала тай-брейк.

Сорана стала второй четвертьфиналисткой Ролан Гаррос после украинки Марты Костюк, которая выбила Игу Свентек.

Сорана, помимо Ван Сию, в Париже также прошла Ксению Ефремову, Еву Лис и Солану Сиерру. Далее Кырстя поборется либо с Миррой Андреевой, либо с Жиль Тайхман.

Кырстя во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос и впервые с 2009 года, где уступила Саманте Стосур на этой стадии. Также для румынки это будет лишь третий четвертьфинал на турнирах Grand Slam – в 2023 Кырстя проиграла Каролине Муховой в 1/4 финала US Open.