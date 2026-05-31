Каюк объяснил, каких игроков подпишет ЛНЗ перед стартом в Лиге конференций

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк рассказал о трансферной стратегии черкасского клуба перед стартом нового сезона.

– У команд Виталия Пономарева очень интенсивный стиль, построенный на классной физической готовности и командной работе. Есть мнение, что ЛНЗ не сможет выдержать два матча в неделю из-за отсутствия глубины состава. Как сохранить стиль и не провалиться?

– Нет такого мнения, это все зависит от нас. Мы будем усиливать наш состав, чтобы иметь такое количество обоймы игроков, которые могли бы выступать и в двух турнирах.

У нас есть свой стиль игры и отходить от него не будем. Будем все делать для того, чтобы быть готовыми, – сказал Каюк.

Сезон 2025/26 черкасский ЛНЗ завершил на второй строчке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, набрав 60 баллов после 30 сыгранных матчей.