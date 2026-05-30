  4. В ЛНЗ просят перенести некоторые матчи УПЛ из-за участия в Лиге конференций
Украина. Премьер лига
30 мая 2026, 11:41 | Обновлено 30 мая 2026, 12:36
В ЛНЗ просят перенести некоторые матчи УПЛ из-за участия в Лиге конференций

Василий Каюк заявил, что «фиолетовые» будут инициировать перенос первых матчей нового сезона

30 мая 2026, 11:41 | Обновлено 30 мая 2026, 12:36
ФК ЛНЗ

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк заявил, что «фиолетовые» будут инициировать перенос первых матчей нового сезона УПЛ из-за участия клуба в квалификации Лиги конференций.

– Будете продвигать идею переноса матчей УПЛ во время квалификации?

– Конечно, будем. Мы за то, чтобы иметь возможность перенести хотя бы два из первых трех матчей. Мы не знаем, какая будет жеребьевка. Мы можем попасть на команду, например, из Казахстана, куда нужно лететь достаточно долго.

Поэтому считаю, что мы будем просить, и надеюсь, что УПЛ предоставит нам возможность переносить хотя бы два из трех матчей – в зависимости от того, пройдем ли мы дальше или нет, – сказал Каюк.

Сезон 2025/26 черкасский ЛНЗ завершил на второй строчке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, набрав 60 баллов после 30 сыгранных матчей.

ЛНЗ Черкассы Лига конференций Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Василий Каюк
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Десь ми то вже бачили
Ля, ты крыса  
Не успели выйти в еврокубки, как уже они матчи переносят! Та вы хоть что-то покажите сначала, чтоб не как Ворскла, Александрия, Заря и т.д...
Началось... С этого же начинали птенцы Буткевича, Сашка и прочие. Сперва просрете ЛК, а потом и чемп Украины с вашими переносами.
Колгосп сраний... Грайте як всі
