  ВИДЕО. Джокер, это ты? Странная реакция игрока Арсенала на фиаско в финале
Деклан Райс встретил неудачу с улыбкой

Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс удивил болельщиков своей реакцией после поражения от ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

Лондонский клуб уступил сопернику в серии пенальти: решающий удар не реализовал защитник Габриэл Магальяес (1:1, 3:4 по пен.).

Пока игроки ПСЖ праздновали завоевание еврокубкового трофея, Деклан стоял непоколебимо и улыбался.

Поведение Райса вызвало неоднозначные мнения у фанатов, поскольку его партнеры были эмоционально разбиты после упущенной награды.

Некоторые болельщики даже выдвинули теорию, что у Деклана уже есть план на следующий сезон, который якобы точно принесет Кубок Лиги чемпионов.

Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
