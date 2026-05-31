ВИДЕО. Джокер, это ты? Странная реакция игрока Арсенала на фиаско в финале

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс удивил болельщиков своей реакцией после поражения от ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

Лондонский клуб уступил сопернику в серии пенальти: решающий удар не реализовал защитник Габриэл Магальяес (1:1, 3:4 по пен.).

Пока игроки ПСЖ праздновали завоевание еврокубкового трофея, Деклан стоял непоколебимо и улыбался.

Поведение Райса вызвало неоднозначные мнения у фанатов, поскольку его партнеры были эмоционально разбиты после упущенной награды.

Некоторые болельщики даже выдвинули теорию, что у Деклана уже есть план на следующий сезон, который якобы точно принесет Кубок Лиги чемпионов.

Declan Rice’s reaction after losing the Champions League final…



He knows Arsenal will go again 👀 pic.twitter.com/pSvneAN3qJ — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 30, 2026