Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок ПСЖ указал на ошибку Арсенала: «Только мы хотели играть»
Лига чемпионов
31 мая 2026, 13:55 |
549
1

Игрок ПСЖ указал на ошибку Арсенала: «Только мы хотели играть»

Жоау Невеш назвал победу парижан в Лиге чемпионов заслуженной

31 мая 2026, 13:55 |
549
1 Comments
Игрок ПСЖ указал на ошибку Арсенала: «Только мы хотели играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Невеш

Полузащитник ПСЖ Жоау Невеш высказался о победе в финале Лиги чемпионов над лондонским «Арсеналом».

Команды сыграли вничью в основное время (1:1), а в дополнительное время счет остался неизменным. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказались футболисты ПСЖ – 4:3.

После финального свистка Жоау дал понять, что ПСЖ заслужил трофей, поскольку больше хотел играть, чем соперник.

«Это уже второй раз, когда я становлюсь чемпионом Европы. Мне приятно играть с этой командой, этим тренерским штабом и руководством. Это лучший выбор в моей жизни – я люблю все здесь.

Думаю, сегодня мы заслужили победу, и только ПСЖ хотел играть – это заслуженный успех. В этом году все было иначе: более физически, сложнее. Мы были действующими чемпионами Европы, поэтому должны были защищать свой титул. Мы уже в истории ПСЖ», – заявил Невеш.

По теме:
ФОТО. Сотни арестованных. Фанаты ПСЖ устроили беспорядки в Париже
Напугал Дешама. Дембеле снял все вопросы о травме в финале ЛЧ
Луис Энрике определился со своим будущим в ПСЖ после победы в ЛЧ
Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал Жоау Невеш
Андрей Витренко
Андрей Витренко Источник
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 31 мая 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

В Динамо сорвался громкий трансфер. Игроку предлагали огромную зарплату
Футбол | 31 мая 2026, 08:02 7
В Динамо сорвался громкий трансфер. Игроку предлагали огромную зарплату
В Динамо сорвался громкий трансфер. Игроку предлагали огромную зарплату

Делловы летом в Киеве не будет

Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 31.05.2026, 08:23
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Луис Энрике завоевал 12-й трофей во главе ПСЖ и суммарно 21-й титул
Футбол | 31.05.2026, 13:09
Луис Энрике завоевал 12-й трофей во главе ПСЖ и суммарно 21-й титул
Луис Энрике завоевал 12-й трофей во главе ПСЖ и суммарно 21-й титул
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 31.05.2026, 06:44
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А що ПСЖ залишалося робити, програючи? Якби французи забили першими, то і футбол від Арсеналу був би інший.
Ответить
0
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
30.05.2026, 23:41 4
Хоккей
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29.05.2026, 23:09 8
Теннис
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
29.05.2026, 08:22 3
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 8
Футбол
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 35
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем