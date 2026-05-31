Игрок ПСЖ указал на ошибку Арсенала: «Только мы хотели играть»
Жоау Невеш назвал победу парижан в Лиге чемпионов заслуженной
Полузащитник ПСЖ Жоау Невеш высказался о победе в финале Лиги чемпионов над лондонским «Арсеналом».
Команды сыграли вничью в основное время (1:1), а в дополнительное время счет остался неизменным. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказались футболисты ПСЖ – 4:3.
После финального свистка Жоау дал понять, что ПСЖ заслужил трофей, поскольку больше хотел играть, чем соперник.
«Это уже второй раз, когда я становлюсь чемпионом Европы. Мне приятно играть с этой командой, этим тренерским штабом и руководством. Это лучший выбор в моей жизни – я люблю все здесь.
Думаю, сегодня мы заслужили победу, и только ПСЖ хотел играть – это заслуженный успех. В этом году все было иначе: более физически, сложнее. Мы были действующими чемпионами Европы, поэтому должны были защищать свой титул. Мы уже в истории ПСЖ», – заявил Невеш.
