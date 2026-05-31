В понедельник, 1 июня, состоится поединок 30-го тура Первой лиги Украины между «ЮКСА» и «Нивой Тернополь». По киевскому времени игра начнется в 13:00.



ЮКСА



Не слишком уверенные результаты демонстрируют тарасовцы в текущем сезоне, особенно в последних матчах. Тем не менее, за 29 туров Первой лиги команда набрала 33 балла, что пока разрешают ей находиться на 12-й строчке общего зачета. «ЮКСА» уже обеспечила себе сохранение прописки, ведь расстояние от зоны переходных игр недостижимо.



Кубок Украины коллектив покинул на стадии 1/32 финала, где ему засчитали техническое поражение против винницкой «Нивы» за выход незаявленного игрока.



Нива Тернополь



Несмотря на уверенное начало сезона, тернополяне также демонстрируют довольно посредственные результаты. После 29 матчей Первой лиги Украины на балансе «Нивы» есть 34 зачетных пункта, благодаря которым она находится на 10-й строчке турнирной таблицы. Как и «ЮКСА», коллектив уже обеспечил себе место в Первой лиге на следующий сезон.



В Кубке Украины «Нива» обыграла «Реал-Фарму» и «СК Полтаву», однако на стадии 1/8 финала потерпела поражение против «Буковины».



Личные встречи



Коллективы встречались между собой только один раз – в 1-м круге текущего сезона Первой лиги. Тогда победу со счетом 4:1 одержала «ЮКСА».



Интересные факты

«ЮКСА» проиграла в каждом из 4 предыдущих матчей с общим счетом 12:1.

За последние 11 матчей «Нива» одержала только 2 победы.

Только в 2/11 последних матчах «Нивы» было забито больше 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.68 по линии БК betking.