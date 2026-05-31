Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЮКСА – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
ЮКСА
01.06.2026 13:00 - : -
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
31 мая 2026, 12:53 | Обновлено 31 мая 2026, 12:59
8
0

ЮКСА – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 1 июня в 13:00 по Киеву

31 мая 2026, 12:53 | Обновлено 31 мая 2026, 12:59
8
0
ЮКСА – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Нива Тернополь

В понедельник, 1 июня, состоится поединок 30-го тура Первой лиги Украины между «ЮКСА» и «Нивой Тернополь». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

ЮКСА

Не слишком уверенные результаты демонстрируют тарасовцы в текущем сезоне, особенно в последних матчах. Тем не менее, за 29 туров Первой лиги команда набрала 33 балла, что пока разрешают ей находиться на 12-й строчке общего зачета. «ЮКСА» уже обеспечила себе сохранение прописки, ведь расстояние от зоны переходных игр недостижимо.

Кубок Украины коллектив покинул на стадии 1/32 финала, где ему засчитали техническое поражение против винницкой «Нивы» за выход незаявленного игрока.

Нива Тернополь

Несмотря на уверенное начало сезона, тернополяне также демонстрируют довольно посредственные результаты. После 29 матчей Первой лиги Украины на балансе «Нивы» есть 34 зачетных пункта, благодаря которым она находится на 10-й строчке турнирной таблицы. Как и «ЮКСА», коллектив уже обеспечил себе место в Первой лиге на следующий сезон.

В Кубке Украины «Нива» обыграла «Реал-Фарму» и «СК Полтаву», однако на стадии 1/8 финала потерпела поражение против «Буковины».

Личные встречи

Коллективы встречались между собой только один раз – в 1-м круге текущего сезона Первой лиги. Тогда победу со счетом 4:1 одержала «ЮКСА».

Интересные факты

  • «ЮКСА» проиграла в каждом из 4 предыдущих матчей с общим счетом 12:1.
  • За последние 11 матчей «Нива» одержала только 2 победы.
  • Только в 2/11 последних матчах «Нивы» было забито больше 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.68 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
ЮКСА
1 июня 2026 -
13:00
Нива Тернополь
Тотал менее 2.5 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Черноморец – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Феникс-Мариуполь – Виктория. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Агробизнес – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ЮКСА Тарасовка Нива Тернополь прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Федецкий дал совет игрокам сборной Украины перед матчем против Польши
Футбол | 31 мая 2026, 10:12 0
Федецкий дал совет игрокам сборной Украины перед матчем против Польши
Федецкий дал совет игрокам сборной Украины перед матчем против Польши

Артем верит в успех «сине-желтых»

Хорошо заработали. Карпаты за два дня оформили рекордные трансферы
Футбол | 30 мая 2026, 18:59 4
Хорошо заработали. Карпаты за два дня оформили рекордные трансферы
Хорошо заработали. Карпаты за два дня оформили рекордные трансферы

Домчак и Фаал принесли 8 миллионов евро

Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Футбол | 31.05.2026, 07:32
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Бокс | 30.05.2026, 23:20
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Футбол | 31.05.2026, 09:12
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 2
Футбол
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
29.05.2026, 19:10 25
Теннис
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 8
Футбол
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
29.05.2026, 13:33 8
Футбол
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем