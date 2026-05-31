  Федецкий объяснил, чего ожидает от Мальдеры, возглавившего сборную Украины
31 мая 2026, 12:19 | Обновлено 31 мая 2026, 12:47
Федецкий объяснил, чего ожидает от Мальдеры, возглавившего сборную Украины

Артем похвалил итальянского специалиста

УАФ. Артем Федецкий

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий высказал свое мнение о новом коуче «сине-желтых» Андреа Мальдере.

«Мальдера – хороший и достаточно квалифицированный специалист. Да, до сборной Украины он нигде не работал главным тренером, исключительно ассистентом, но опыта у него хватает.

Посмотрим [как у Мальдеры получится]... По-моему, сборная Украины должна давать результат здесь и сейчас, с первых поединков с новым руководителем», – сказал Артем.

Уже сегодня, 31 мая, Андреа дебютирует в должности главного тренера национальной сборной Украины. Сине-желтые сыграют против национальной сборной Польши.

Артем Федецкий Андреа Мальдера сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
