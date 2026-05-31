  4. Федецкий дал совет игрокам сборной Украины перед матчем против Польши
УАФ. Артем Федецкий

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от контрольного матча «сине-желтых» против Польши.

«По-моему, уже давно пора забыть вот это словосочетание «товарищеский поединок», когда играет наша национальная сборная. Потому что играть за главную команду своей страны – большая честь. Соответствующим должно быть и отношение, настрой.

Возможно, Мальдера будет экспериментировать с составом или тактикой, он главный тренер и ему решать, но ребята должны выходить на поле и давать результат, побеждать, невзирая на статус матча. Ну, и для Мальдеры, мне кажется, очень важно начать карьеру во главе сборной Украины именно с победы, однозначно.

Если тренер вызывает в сборную новичков, то он должен давать им шанс выпускать на поле. Таково мое мнение. Вопрос в том, сколько игрового времени у них будет: возможно, кто-то из дебютантов сыграет против Польши, игрок-два, а остальные – с Данией будут иметь возможность заявить о себе. Это компетенция исключительно Мальдеры.

Был футболистом и сам находился не раз в такой ситуации. В конце клубного сезона все уже сыты – и морально, и физически, но наши ребята должны быть профессионалами. И, опять же, должны понимать, куда их вызвали, в какую команду. Это сборная! Большая честь играть за главную команду своей страны. Поэтому о каком-то недонастройке не может быть и речи.

Клубный сезон для большинства сборников завершился не так давно, в прошлые выходные, поэтому они должны быть в хорошем тонусе.

Скажу так – верю в победу Украины. Должны выходить и шарашити один за всех и все за другого. Только так. И, повторюсь, не нужно смотреть на статус поединка, который он общителен. Нам нужна победа! Нам нужны положительные эмоции», – сказал Федецкий.

Матч Польша – Украина состоится в воскресенье, 31 мая. Стартовый свисток раздастся в 18:30 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
