Мальдера определился с заявкой сборной Украины на матч против Польши

Уже сегодня, 31 мая, национальная сборная Украины сыграет против Польши в первом матче Андреа Мальдеры в должности коуча «сине-желтых».

Тренер определился с заявкой на предстоящий контрольный матч. В список избранных вошли 20 исполнителей, среди которых и Андрей Ярмоленко.

Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Руслан Нещерет

Защитники: Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Александр Романчук, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко

Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Егор Назарина, Виктор Цыганков, Георгий Судаков, Олег Очеретько, Даниил Игнатенко, Александр Назаренко, Артем Бондаренко, Геннадий Синчук

Форварды: Роман Яремчук, Артём Довбик, Матвей Пономаренко.

Матч Польша – Украина состоится в воскресенье, 31 мая. Стартовый свисток раздастся в 18:30 по киевскому времени.