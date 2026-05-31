Дерби с серией пенальти. Определен победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ

В ночь на 31 мая состоялся финальный матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2026.

В мексиканском дерби клуб Толука на стадионе Немесио Дьес принимал УАНЛ Тигрес.

Основное время поединка завершилось без забитых мячей (0:0). Два гола были забиты в дополнительное время. На 104-й минуте Хесус Диас вывел Толуку вперед после передачи Фернандо Арсе.

Тигрес сумел отыграться: на 114-й минуте бразильский защитник Жоаким после подачи Хуана Брунетты сравнял счет (1:1).

Победителя турнира определила серия пенальти. Решающим стал промах Хуана Санчеса. Толука выиграла финал (1:1, пен. 6:5) и завоевала трофей.

Для Толуки это третий титул в главном континентальном турнире (1968, 2003, 2026). Мексиканская команда получила право сыграть в Межконтинентальном кубке 2026 и клубном чемпионате мира 2029.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026

Финал. 31 мая 2026. Толука (Мексика)

Толука (Мексика) – УАНЛ Тигрес (Мексика) – 1:1 (пен. 6:5)

Голы: Хорхе Диас, 104 – Жоаким, 114

