Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Определены финалисты Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Украинец проиграл
Лига чемпионов
07 мая 2026, 21:07 | Обновлено 07 мая 2026, 21:11
239
0

ВИДЕО. Определены финалисты Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Украинец проиграл

Артем Смоляков вышел за Лос-Анджелес на 76-й минуте матча с Толукой

07 мая 2026, 21:07 | Обновлено 07 мая 2026, 21:11
239
0
ВИДЕО. Определены финалисты Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Украинец проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков

​Завершилась полуфинальная стадия Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2026

Лос-Анджелес разгромно уступил мексиканской команде Толука со счетом 0:4 (после победы в первой игре 1:0).

Артем Смоляков вышел на замену за Лос-Анджелес на 76-й минуте матча.

Нэшвилл по сумме двух матчей уступил мексиканской команде УАНЛ Тигрес (0:1, 0:1).

В финальном матче 30 мая пройдет мексиканское дерби: Толука дома будет принимать УАНЛ Тигрес.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026

1/2 финала. Ответные матчи

07.05.2026 04:30. Толука (Мексика) – Лос-Анджелес (США) – 4:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Элиньо, 49 (пен), Эвералдо Лопес, 58, Паулинью, 90+2, 90+4

06.05.2026 04:30. УАНЛ Тигрес (Мексика) – Нэшвилл (США) – 1:0 (первый матч – 1:0)

Гол: Хуан Брунетта, 68

По теме:
В Мексике возник конфликт федерации с клубами на фоне подготовки к ЧМ
Разгром украинца и Ко. Известен второй финалист Кубка чемпионов КОНКАКАФ
НБА. Сан-Антонио разгромил Миннесоту, Нью-Йорк дожал Филадельфию
Лос-Анджелес (MLS) Толука УАНЛ Тигрес видео голов и обзор Лига чемпионов КОНКАКАФ Нэшвилл (MLS) Артем Смоляков
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Бокс | 07 мая 2026, 07:57 9
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»

Украинец – о Криштиану Роналду

Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Футбол | 07 мая 2026, 09:12 7
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ

Мечта вингера – играть за «Ливерпуль»

Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Футбол | 07.05.2026, 07:55
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
Футбол | 07.05.2026, 17:53
«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
Роналду потерял 18 млн подписчиков за день
Футбол | 07.05.2026, 19:20
Роналду потерял 18 млн подписчиков за день
Роналду потерял 18 млн подписчиков за день
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
06.05.2026, 10:47 16
Футбол
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
07.05.2026, 10:50
Волейбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 9
Футбол
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 2
Футбол
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
06.05.2026, 14:05 34
Хоккей
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 7
Футбол
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
06.05.2026, 08:11 15
Футбол
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем