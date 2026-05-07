ВИДЕО. Определены финалисты Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Украинец проиграл

​Завершилась полуфинальная стадия Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2026

Лос-Анджелес разгромно уступил мексиканской команде Толука со счетом 0:4 (после победы в первой игре 1:0).

Артем Смоляков вышел на замену за Лос-Анджелес на 76-й минуте матча.

Нэшвилл по сумме двух матчей уступил мексиканской команде УАНЛ Тигрес (0:1, 0:1).

В финальном матче 30 мая пройдет мексиканское дерби: Толука дома будет принимать УАНЛ Тигрес.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026

1/2 финала. Ответные матчи

07.05.2026 04:30. Толука (Мексика) – Лос-Анджелес (США) – 4:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Элиньо, 49 (пен), Эвералдо Лопес, 58, Паулинью, 90+2, 90+4

06.05.2026 04:30. УАНЛ Тигрес (Мексика) – Нэшвилл (США) – 1:0 (первый матч – 1:0)

Гол: Хуан Брунетта, 68

