ВИДЕО. Определены финалисты Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Украинец проиграл
Артем Смоляков вышел за Лос-Анджелес на 76-й минуте матча с Толукой
Завершилась полуфинальная стадия Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2026
Лос-Анджелес разгромно уступил мексиканской команде Толука со счетом 0:4 (после победы в первой игре 1:0).
Нэшвилл по сумме двух матчей уступил мексиканской команде УАНЛ Тигрес (0:1, 0:1).
В финальном матче 30 мая пройдет мексиканское дерби: Толука дома будет принимать УАНЛ Тигрес.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
1/2 финала. Ответные матчи
07.05.2026 04:30. Толука (Мексика) – Лос-Анджелес (США) – 4:0 (первый матч – 0:1)
Голы: Элиньо, 49 (пен), Эвералдо Лопес, 58, Паулинью, 90+2, 90+4
06.05.2026 04:30. УАНЛ Тигрес (Мексика) – Нэшвилл (США) – 1:0 (первый матч – 1:0)
Гол: Хуан Брунетта, 68
