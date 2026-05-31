Жена Сафонова принесла на финал ЛЧ флаг рф из мусорных пакетов
Представительница болот не смогла смириться с запретом символики страны-террориста
Жена российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, болея за своего мужа в финале ЛЧ в Будапеште, не смогла удержаться от демонстрации запрещённой символики.
Женщина знала, что на трибуны нельзя проносить флаги страны-террористки, и решила обойти запрет, сделав флаг РФ из пластиковых пакетов для мусора. С ним она позировала на стадионе, хвастаясь этим в запрещённой в рф социальной сети Instagram. Выходка россиянки откровенно рассмешила пользователей. В комментариях иностранцы высмеяли перформанс жены Сафонова.
«Российский флаг, сделанный из мусора. Как гениально»
«Да. Зло не знает границ в изобретательности. Поздравляем. Она оттолкнула этим многих поклонников ПСЖ»
«Мусорный флаг для мусорных людей»
«Идеальная метафора».
Марина Кондратюк – вторая жена Сафонова. Из-за измены с ней он расстался с первой избранницей, которую бросил на болотах вместе с малолетней дочерью, отказавшись платить алименты на ребенка.
