Жена российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, болея за своего мужа в финале ЛЧ в Будапеште, не смогла удержаться от демонстрации запрещённой символики.

Женщина знала, что на трибуны нельзя проносить флаги страны-террористки, и решила обойти запрет, сделав флаг РФ из пластиковых пакетов для мусора. С ним она позировала на стадионе, хвастаясь этим в запрещённой в рф социальной сети Instagram. Выходка россиянки откровенно рассмешила пользователей. В комментариях иностранцы высмеяли перформанс жены Сафонова.

«Российский флаг, сделанный из мусора. Как гениально» «Да. Зло не знает границ в изобретательности. Поздравляем. Она оттолкнула этим многих поклонников ПСЖ» «Мусорный флаг для мусорных людей» «Идеальная метафора».

Марина Кондратюк – вторая жена Сафонова. Из-за измены с ней он расстался с первой избранницей, которую бросил на болотах вместе с малолетней дочерью, отказавшись платить алименты на ребенка.