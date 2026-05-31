Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жена Сафонова принесла на финал ЛЧ флаг рф из мусорных пакетов
Лига чемпионов
31 мая 2026, 11:29 | Обновлено 31 мая 2026, 11:31
496
1

Жена Сафонова принесла на финал ЛЧ флаг рф из мусорных пакетов

Представительница болот не смогла смириться с запретом символики страны-террориста

31 мая 2026, 11:29 | Обновлено 31 мая 2026, 11:31
496
1 Comments
Жена Сафонова принесла на финал ЛЧ флаг рф из мусорных пакетов
Социальные сети

Жена российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, болея за своего мужа в финале ЛЧ в Будапеште, не смогла удержаться от демонстрации запрещённой символики.

Женщина знала, что на трибуны нельзя проносить флаги страны-террористки, и решила обойти запрет, сделав флаг РФ из пластиковых пакетов для мусора. С ним она позировала на стадионе, хвастаясь этим в запрещённой в рф социальной сети Instagram. Выходка россиянки откровенно рассмешила пользователей. В комментариях иностранцы высмеяли перформанс жены Сафонова.

«Российский флаг, сделанный из мусора. Как гениально»

«Да. Зло не знает границ в изобретательности. Поздравляем. Она оттолкнула этим многих поклонников ПСЖ»

«Мусорный флаг для мусорных людей»

«Идеальная метафора».

Марина Кондратюк – вторая жена Сафонова. Из-за измены с ней он расстался с первой избранницей, которую бросил на болотах вместе с малолетней дочерью, отказавшись платить алименты на ребенка.

По теме:
ПСЖ пополнил список клубов, которые смогли защитить титул победителя КЕЧ/ЛЧ
Артета обратился к футболисту Арсенала, не забившему пенальти в финале ЛЧ
Энрике объяснил, благодаря чему ПСЖ обыграл Арсенал в финале ЛЧ
Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал ПСЖ Арсенал Лондон Матвей Сафонов
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Хоккей | 30 мая 2026, 23:45 1
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею

Швейцария и Финляндия сыграют за золото

Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 31 мая 2026, 08:23 9
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины

Романчук может пополнить состав киевского гранда

Французский журналист: «Забарный не оправдал надежд»
Футбол | 31.05.2026, 09:29
Французский журналист: «Забарный не оправдал надежд»
Французский журналист: «Забарный не оправдал надежд»
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 31.05.2026, 06:44
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В Полесье лаконично обратились к Бущану после финиша сезона УПЛ
Футбол | 31.05.2026, 09:34
В Полесье лаконично обратились к Бущану после финиша сезона УПЛ
В Полесье лаконично обратились к Бущану после финиша сезона УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
говноїдка
Ответить
-1
Популярные новости
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 7
Хоккей
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 2
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 35
Футбол
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
29.05.2026, 09:52 12
Футбол
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
29.05.2026, 19:10 25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем