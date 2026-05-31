Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИТИНЬЯ: «Мы можем с уверенностью это сказать»
Лига чемпионов
31 мая 2026, 12:29 |
111
0

ВИТИНЬЯ: «Мы можем с уверенностью это сказать»

Полузащитник «ПСЖ» прокомментировал победу над «Арсеналом»

31 мая 2026, 12:29 |
111
0
ВИТИНЬЯ: «Мы можем с уверенностью это сказать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

Португальский полузащитник парижского «Пари Сен-Жермен» Витинья прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 в серии пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов 2025/26:

«Это была, пожалуй, самая важная игра сезона, и каждый был готов выложиться на полную. Завершить сезон вот так – это желанная вершина, два титула подряд. Я так горжусь, все гордятся: Париж гордится, наши семьи гордятся.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что мы — лучшие в Европе. Мы получаем огромное удовольствие от игры в этой команде. Все мы остаемся скромными, и именно это заставляет стремиться к большему».

По теме:
Арсенал проиграл 6 еврокубковых финалов подряд
«ПСЖ играл плохо». Каррагер объяснил, что помешало Арсеналу победить
Мартин ЭДЕГОР: «Нам нужно время, чтобы это пережить»
Витинья (ПСЖ) Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Паулу ФОНСЕКА: «Судаков не в той обстановке. Приведу пример Яремчука»
Футбол | 31 мая 2026, 09:46 0
Паулу ФОНСЕКА: «Судаков не в той обстановке. Приведу пример Яремчука»
Паулу ФОНСЕКА: «Судаков не в той обстановке. Приведу пример Яремчука»

Тренер Лиона поделился мнением по поводу украинских игроков Бенфики

Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Футбол | 31 мая 2026, 07:32 0
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом

Виктор открыт для перехода в «Трабзонспор»

Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Бокс | 30.05.2026, 23:20
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Вингер сборной Украины хочет сбежать из команды из-за семейных проблем
Футбол | 31.05.2026, 09:54
Вингер сборной Украины хочет сбежать из команды из-за семейных проблем
Вингер сборной Украины хочет сбежать из команды из-за семейных проблем
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 31.05.2026, 06:44
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 8
Футбол
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 15
Футбол
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 7
Хоккей
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 14
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 35
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
29.05.2026, 19:10 25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем