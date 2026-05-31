ВИТИНЬЯ: «Мы можем с уверенностью это сказать»

Португальский полузащитник парижского «Пари Сен-Жермен» Витинья прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 в серии пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов 2025/26:

«Это была, пожалуй, самая важная игра сезона, и каждый был готов выложиться на полную. Завершить сезон вот так – это желанная вершина, два титула подряд. Я так горжусь, все гордятся: Париж гордится, наши семьи гордятся.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что мы — лучшие в Европе. Мы получаем огромное удовольствие от игры в этой команде. Все мы остаемся скромными, и именно это заставляет стремиться к большему».