ВИДЕО. Пронесли тряпку. На праздновании триумфа ПСЖ в ЛЧ был флаг россии
Символику государства-террориста на стадион принесли супруга Матвея Сафонова
30 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и «Арсенал» (Англия). Поединок прошел на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершился со счётом 1:1. В серии пенальти со счетом 4:3 победили парижане.
Во время празднования победы парижан в главном клубном турнире Европы был замечен флаг россии.
Его пронесла на стадион жена российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, несмотря на запрет на использование символики государства-террориста на футбольных мероприятиях Европы.
Женщина обошла правило, принеся на матч 3 отдельных пакета белого, синего и красного цветов, которые позже объединила в триколор.
