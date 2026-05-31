ВИДЕО. Пронесли тряпку. На праздновании триумфа ПСЖ в ЛЧ был флаг россии

Символику государства-террориста на стадион принесли супруга Матвея Сафонова

Getty Images/Global Images Ukraine

30 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и «Арсенал» (Англия). Поединок прошел на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершился со счётом 1:1. В серии пенальти со счетом 4:3 победили парижане.

Во время празднования победы парижан в главном клубном турнире Европы был замечен флаг россии.

Его пронесла на стадион жена российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, несмотря на запрет на использование символики государства-террориста на футбольных мероприятиях Европы.

Женщина обошла правило, принеся на матч 3 отдельных пакета белого, синего и красного цветов, которые позже объединила в триколор.

