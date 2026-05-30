Лига наций30 мая 2026, 21:34 | Обновлено 30 мая 2026, 21:40
ФОТО. Илья Забарный вышел на последние 15 минут финала ЛЧ ПСЖ – Арсенал
Украинский центральный защитник заменил Маркиньоса в овертайме поединка за трофей ЛЧ
23-летний украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на поле в овертайме финального матча Лиги чемпионов 2025/26 против лондонского Арсенала.
Забарный заменил Маркиньоса и проведет последние 15 минут решающего поединка за трофей главного еврокубка.
