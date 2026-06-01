  4. Клуб, который побеждал в Кубке Украины, может прекратить существование
Клуб, который побеждал в Кубке Украины, может прекратить существование

Полтавская «Ворскла» не будет играть в переходных матчах за право остаться в Первой лиге

ФК Ворскла Полтава

Полтавская «Ворскла» находится в катастрофическом положении из-за финансовых проблем – клуб не будет играть в переходных матчах и рискует прекратить существование, если не удастся найти спонсоров:

«Из клуба быстро поступили плохие новости. В переходных матчах «Ворскла» участвовать не будет. Контракты игроков были рассчитаны до конца мая.

Поскольку ключевой вопрос с новым спонсором до сих пор не решился, матчи в июне и вообще в будущем под вопросом. Может быть, что игра против «Подолья» 30 мая была последней в истории некогда крупного футбольного клуба.

Если летом никто не захочет стать спонсором «Ворсклы» и закрывать ее миллионные долги, играть в следующем году будет некому», – сообщил источник.

Подопечные Валерия Куценко набрали 30 баллов и разместились на 14-й позиции в турнирной таблице. Полтавский клуб является обладателем Кубка Украины 2009 года и двукратным бронзовым призером чемпионата.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава финансы долги
Николай Тытюк Источник: Telegram
