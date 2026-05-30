Стародубцева / Линетт – Михаликова / Николс. Смотреть онлайн. LIVE

30 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжает выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2026.

Во втором раунде украинка вместе с Магдой Линетт из Польши играет против тандема Тереза Михаликова (Чехия) / Оливия Николс (Великобритания). Встреча стартовала в 14:15 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы поединка в третьем круге поборются с Магали Кемпен (Бельгия) и Андреей Клепач (Словения).