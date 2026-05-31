Хацкевич рассказал, в каком клубе Забарный добьется успеха

Легенда киевского «Динамо» Александр Хацкевич выразил уверенность, что защитник сборной Украины Илья Забарный ещё добьётся больших успехов на клубном уровне в составе «ПСЖ».

«Я абсолютно уверен, что у Ильи все впереди. Он в очень классной команде, у него замечательные партнеры. И то, что в свой первый год он попал в коллектив такого высокого уровня – это прежде всего его собственная заслуга.

Я не сомневаюсь, что он еще выиграет свой кубок, причем будучи бесспорным игроком основного состава», – отметил Александр Хацкевич.