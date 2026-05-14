Украина. Премьер лига
14 мая 2026, 06:32
Легенда Динамо Хацкевич нашел усиление для Полесья

Клуб пристально следит за Климцом

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Климец

Левый защитник и капитан «Эпицентра» Александр Климец попал в сферу интересов житомирского «Полесья», которое планирует усилить состав в летнее трансферное окно.

По информации источника, представители «Полесья» посетили матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Эпицентр» обыграл житомирский клуб со счетом 3:2. На игре также присутствовал спортивный функционер Александр Хацкевич, который, по данным источника, внимательно наблюдал за действиями 25-летнего защитника.

Сообщается, что выступление Климца произвело положительное впечатление на скаутов «волков», а сам игрок рассматривается как один из приоритетных вариантов для усиления левого фланга обороны.

трансферы Полесье Житомир трансферы УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Александр Климец Александр Хацкевич
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Комментарии 3
Носи усы , не ссы
представители "Полесья" посетили игру "Полесья"....  ШОК!  СЕНСАЦИЯ!! СРОЧНО В НОМЕР!!!
Где воспитанники?
