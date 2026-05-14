Легенда Динамо Хацкевич нашел усиление для Полесья
Клуб пристально следит за Климцом
Левый защитник и капитан «Эпицентра» Александр Климец попал в сферу интересов житомирского «Полесья», которое планирует усилить состав в летнее трансферное окно.
По информации источника, представители «Полесья» посетили матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Эпицентр» обыграл житомирский клуб со счетом 3:2. На игре также присутствовал спортивный функционер Александр Хацкевич, который, по данным источника, внимательно наблюдал за действиями 25-летнего защитника.
Сообщается, что выступление Климца произвело положительное впечатление на скаутов «волков», а сам игрок рассматривается как один из приоритетных вариантов для усиления левого фланга обороны.
