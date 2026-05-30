  4. ФОТО. Жена Забарного попала в рейтинг красавиц финала Лиги чемпионов
30 мая 2026, 01:09 | Обновлено 30 мая 2026, 01:12
ФОТО. Жена Забарного попала в рейтинг красавиц финала Лиги чемпионов

The Sun включил Ангелину Забарную в список самых эффектных WAGs Арсенала и ПСЖ

Instagram. Ангелина Забарная

Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного Ангелина – оказалась в центре внимания британских СМИ накануне финала Лиги чемпионов.

Известное британское издание The Sun включило Ангелину Забарную в большой материал о самых эффектных женах и девушках футболистов, которые будут представлены в финале Лиги чемпионов между «Арсеналом» и ПСЖ.

Журналисты отдельно рассказали историю украинки, отметив, что она является моделью, инфлюенсером и лингвистом. В материале напоминается, что Ангелина и Илья знакомы еще со школьных лет. Пара официально начала встречаться в 2018 году, а летом 2023-го сыграла свадьбу в Киеве.

Также The Sun обратил внимание на профессиональную деятельность Ангелины. Жена украинского футболиста является основательницей языковой школы Vilno School, где можно изучать английский, французский, испанский, немецкий и итальянский языки.

Помимо Ангелины Забарной, в список попали жены и девушки таких известных футболистов, как Давид Райя, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Хвича Кварацхелия, Маркиньос, Витинья, Жоау Невеш и другие.

Напомним, финал Лиги чемпионов между «Арсеналом» и ПСЖ состоится 30 мая на «Пушкаш-Арене» в Будапеште.

Максим Лапченко Источник: The Sun
