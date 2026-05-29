Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов
29 мая 2026, 23:44 | Обновлено 29 мая 2026, 23:45
188
1

Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет финала Лиги чемпионов

Владимир Микитин считает, что будапештский финал будет «урожайным» на голы

29 мая 2026, 23:44 | Обновлено 29 мая 2026, 23:45
188
1 Comments
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник национальной сборной Украины Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между ПСЖ (Франция) и Арсеналом (Англия), который состоится 30 мая в столице Венгрии – Будапеште.

«Я являюсь пылким поклонником АПЛ, всегда с интересом наблюдаю за ходом событий в этом топ-чемпионате. После того, как лондонский «Арсенал» через 22 года снова завоевал чемпионский титул, думаю, что на этом он не остановится. А дополнительным стимулом прыгнуть выше головы для «канониров» станет то, что они, в отличие от парижан, еще не побеждали в Лиге чемпионов УЕФА.

И хотя территориальным преимуществом будет владеть французский гранд, все же благодаря продуманным действиям при игре вторым номером последнее слово будет за лондонцами. Мой прогноз – 3:2 в их пользу.

Этой победой «Арсенал» закрепит гегемонию представителей АПЛ на клубной международной арене. Ведь раньше «Астон Вилла» была вне конкуренции в Лиге Европы, а «Кристалл Пєлас – в Лиге конференций».

Поединок ПСЖ – «Арсенал» начнется в Будапеште 30 мая в 19:00 по киевскому времени.

По теме:
ФОТО. Красавица-правнучка Пушкаша появилась на арене перед финалом ЛЧ
В ПСЖ намерены совершить суперобмен с Реалом. Готовы к переговорам
Луис ЭНРИКЕ: «Это источник мотивации для нас»
инсайд Лига чемпионов Арсенал Лондон ПСЖ - Арсенал ПСЖ Владимир Микитин Мнение эксперта
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Моуриньо подписал контракт с Реалом
Футбол | 29 мая 2026, 17:30 19
Источник: Моуриньо подписал контракт с Реалом
Источник: Моуриньо подписал контракт с Реалом

Португальский специалист возглавит мадридский клуб

В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Футбол | 29 мая 2026, 07:22 6
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины

На данный момент вопрос о Трубине в «Тоттенхэме» неактуален

САКА: Артета дал понять, что его миссия – вернуть Арсенал на должное место
Футбол | 29.05.2026, 21:11
САКА: Артета дал понять, что его миссия – вернуть Арсенал на должное место
САКА: Артета дал понять, что его миссия – вернуть Арсенал на должное место
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Бокс | 29.05.2026, 04:44
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
Футбол | 29.05.2026, 09:15
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Шикарна задумка новини. Такими новинами можна завтра усю стрічку забити! Кожна практично кожна людина дотична до футболу дає прогноз на фінал ЛЧ....  
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 15
Бокс
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 6
Футбол
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
28.05.2026, 13:47 6
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
28.05.2026, 05:46 16
Бокс
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
28.05.2026, 14:55 24
Теннис
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 5
Футбол
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28.05.2026, 07:27 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем