Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет финала Лиги чемпионов

Бывший защитник национальной сборной Украины Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между ПСЖ (Франция) и Арсеналом (Англия), который состоится 30 мая в столице Венгрии – Будапеште.

«Я являюсь пылким поклонником АПЛ, всегда с интересом наблюдаю за ходом событий в этом топ-чемпионате. После того, как лондонский «Арсенал» через 22 года снова завоевал чемпионский титул, думаю, что на этом он не остановится. А дополнительным стимулом прыгнуть выше головы для «канониров» станет то, что они, в отличие от парижан, еще не побеждали в Лиге чемпионов УЕФА.

И хотя территориальным преимуществом будет владеть французский гранд, все же благодаря продуманным действиям при игре вторым номером последнее слово будет за лондонцами. Мой прогноз – 3:2 в их пользу.

Этой победой «Арсенал» закрепит гегемонию представителей АПЛ на клубной международной арене. Ведь раньше «Астон Вилла» была вне конкуренции в Лиге Европы, а «Кристалл Пєлас – в Лиге конференций».

Поединок ПСЖ – «Арсенал» начнется в Будапеште 30 мая в 19:00 по киевскому времени.