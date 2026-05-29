Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет финала Лиги чемпионов
Владимир Микитин считает, что будапештский финал будет «урожайным» на голы
Бывший защитник национальной сборной Украины Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между ПСЖ (Франция) и Арсеналом (Англия), который состоится 30 мая в столице Венгрии – Будапеште.
«Я являюсь пылким поклонником АПЛ, всегда с интересом наблюдаю за ходом событий в этом топ-чемпионате. После того, как лондонский «Арсенал» через 22 года снова завоевал чемпионский титул, думаю, что на этом он не остановится. А дополнительным стимулом прыгнуть выше головы для «канониров» станет то, что они, в отличие от парижан, еще не побеждали в Лиге чемпионов УЕФА.
И хотя территориальным преимуществом будет владеть французский гранд, все же благодаря продуманным действиям при игре вторым номером последнее слово будет за лондонцами. Мой прогноз – 3:2 в их пользу.
Этой победой «Арсенал» закрепит гегемонию представителей АПЛ на клубной международной арене. Ведь раньше «Астон Вилла» была вне конкуренции в Лиге Европы, а «Кристалл Пєлас – в Лиге конференций».
Поединок ПСЖ – «Арсенал» начнется в Будапеште 30 мая в 19:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португальский специалист возглавит мадридский клуб
На данный момент вопрос о Трубине в «Тоттенхэме» неактуален