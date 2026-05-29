Два травмированных футболиста Арсенала вернутся к финалу Лиги чемпионов

Нидерландский защитник Юрриен Тимбер и английский вингер Нони Мадуэке восстановились после травм и могут сыграть в финале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».

Это на пресс-конференции подтвердил коуч «канониров» Микель Артета:

«Юрриен Тимбер в форме. Выйдет ли в стартовом составе? Да, и Нони тоже. Единственный, кто не сможет сыграть – Бен Уайт».

В текущем сезоне на счету Юрриена Тимбера 43 сыгранных матча, в которых он забил 4 гола и отдал 7 ассистов. Статистика Мадуэке выглядит следующим образом – 42 матча, 8 голов, 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что игроки «ПСЖ» могут получить огромные призовые за победу в Лиге чемпионов.