Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Ролан Гаррос
29 мая 2026, 23:09 | Обновлено 29 мая 2026, 23:15
1762
3

Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026

Элина встретится с Белиндой Бенчич, которая выбила Пейтон Стернс

29 мая 2026, 23:09 | Обновлено 29 мая 2026, 23:15
1762
3 Comments
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) встретится с 11-й ракеткой мира Белиндой Бенчич (Швейцария) в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

Бенчич в матче третьего раунда мейджора в двух сетах уверенно разобралась с представительницей США Пейтон Стернс (WTA 78).

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Пейтон Стернс (США) – Белинда Бенчич (Швейцария) [11] – 3:6, 3:6

Ранее Свитолина шесть раз играла против Бенчич и одержала четыре победы. В 2026 году Элина одолела Белинду в 1/8 финала соревнований WTA 1000 в Дубае.

По теме:
Один из фаворитов Ролан Гаррос отыгрался с 0:2 по сетам и спас 2 матчбола
Жоау Фонсека – Новак Джокович. Поражение легенды. Видеообзор матча
На Ролан Гаррос 2026 будет определен новый чемпион турниров Grand Slam
Белинда Бенчич Элина Свитолина Пейтон Стернс Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29 мая 2026, 12:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Бокс | 29 мая 2026, 05:44 5
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх

Гарсия – о поединке Усик – Бенавидес

Седьмой номер ATP проиграл матч 1/16 финала Ролан Гаррос после сета 6:0
Теннис | 29.05.2026, 21:37
Седьмой номер ATP проиграл матч 1/16 финала Ролан Гаррос после сета 6:0
Седьмой номер ATP проиграл матч 1/16 финала Ролан Гаррос после сета 6:0
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Футбол | 29.05.2026, 08:04
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Источник: Моуриньо подписал контракт с Реалом
Футбол | 29.05.2026, 17:30
Источник: Моуриньо подписал контракт с Реалом
Источник: Моуриньо подписал контракт с Реалом
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Верю в харковчанку! Должна обыгрывать швейцарку с закрытыми глазами и в развязанных кроссовках. Жду Элину в финале!
Ответить
+1
Вогняний буде матч
Ответить
+1
Бенчич может Элину и отправить отдыхать так-то 
Ответить
-4
Популярные новости
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 6
Футбол
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
28.05.2026, 13:47 6
Футбол
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 5
Футбол
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28.05.2026, 07:27 5
Футбол
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
28.05.2026, 14:55 24
Теннис
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
28.05.2026, 23:59 8
Хоккей
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
28.05.2026, 05:46 16
Бокс
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
29.05.2026, 08:41 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем