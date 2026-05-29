Ролан Гаррос29 мая 2026, 23:09 | Обновлено 29 мая 2026, 23:15
1762
3
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Элина встретится с Белиндой Бенчич, которая выбила Пейтон Стернс
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) встретится с 11-й ракеткой мира Белиндой Бенчич (Швейцария) в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.
Бенчич в матче третьего раунда мейджора в двух сетах уверенно разобралась с представительницей США Пейтон Стернс (WTA 78).
Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала
Пейтон Стернс (США) – Белинда Бенчич (Швейцария) [11] – 3:6, 3:6
Ранее Свитолина шесть раз играла против Бенчич и одержала четыре победы. В 2026 году Элина одолела Белинду в 1/8 финала соревнований WTA 1000 в Дубае.
Комментарии 3
Верю в харковчанку! Должна обыгрывать швейцарку с закрытыми глазами и в развязанных кроссовках. Жду Элину в финале!
Вогняний буде матч
Бенчич может Элину и отправить отдыхать так-то
