Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) встретится с 11-й ракеткой мира Белиндой Бенчич (Швейцария) в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

Бенчич в матче третьего раунда мейджора в двух сетах уверенно разобралась с представительницей США Пейтон Стернс (WTA 78).

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Пейтон Стернс (США) – Белинда Бенчич (Швейцария) [11] – 3:6, 3:6

Ранее Свитолина шесть раз играла против Бенчич и одержала четыре победы. В 2026 году Элина одолела Белинду в 1/8 финала соревнований WTA 1000 в Дубае.