Пейтон Стернс – Белинда Бенчич. Соперница Свитолиной. Смотреть онлайн. LIVE

29 мая Пейтон Стернс (США, WTA 78) и Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 11) завершат игровой день в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции 2026.

Стернс и Бенчич начнут очный поединок ориентировочно в 21:45 по Киеву на корте имени Симонн Матье.

Это будет певрая личная встреча Пейтон и Белинды.

Победительница поединка в 1/8 финала Ролан Гаррос встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

