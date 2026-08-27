Свитолина / Монфис – Бенчич / Коболли. Поражение в SF US Open. Видеообзор

В ночь на 27 августа украинка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис проиграли Белинде Бенчич и Флавио Коболли в полуфинале смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

Свитолина и Монфис потерпели поражение на решающем супертай-брейке – 5:4 (9:7), 1:4, [5:10].

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Бенчич и Коболли борются за трофей микста US Open с Каролиной Муховой и Якубом Меншиком.

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US Open 2026. Микст, 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия) – 5:4 (9:7), 1:4, [5:10]

Видеообзор матча