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  4. Свитолина / Монфис – Бенчич / Коболли. Поражение в SF US Open. Видеообзор
US Open
27 августа 2026, 06:34 |
95
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Свитолина / Монфис – Бенчич / Коболли. Поражение в SF US Open. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала смешанного парного разряда US Open 2026

27 августа 2026, 06:34 |
95
0
Свитолина / Монфис – Бенчич / Коболли. Поражение в SF US Open. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Гаэль Монфис
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В ночь на 27 августа украинка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис проиграли Белинде Бенчич и Флавио Коболли в полуфинале смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

Свитолина и Монфис потерпели поражение на решающем супертай-брейке – 5:4 (9:7), 1:4, [5:10].

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Бенчич и Коболли борются за трофей микста US Open с Каролиной Муховой и Якубом Меншиком.

US Open 2026. Микст, 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия) – 5:4 (9:7), 1:4, [5:10]

Видеообзор матча

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Элина Свитолина Белинда Бенчич Флавио Коболли Гаэль Монфис теннисные видеообзоры US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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