Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Седьмой номер ATP проиграл матч 1/16 финала Ролан Гаррос после сета 6:0
29 мая 2026, 21:37 | Обновлено 29 мая 2026, 21:38
Алекс де Минаур потерпел поражение от Якуба Меншика в матче третьего раунда мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур и Якуб Меншик

Австралийский теннисист Алекс де Минар (АТР 7) завершил выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

В третьем раунде мейджора австралиец потерпел поражение от Якуба Меншика (Чехия, ATP 27) за 2 часа и 27 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Алекс де Минаур (Австралия) [8] – Якуб Меншик (Чехия) [26] – 6:0, 2:6, 2:6, 3:6

Меншик во второй раз в карьере прошел в 1/8 финала турнира Grand Slam. В 2026 году на Australian Open Якуб не смог провести матч этой стадии против Новака Джоковича из-за травмы живота.

Помимо де Минаура, Меншик в Париже также переиграл Титуана Дроге и Мариано Навоне. Его следующим оппонентом будет Андрей Рублев.

Другие результаты дня на Ролан Гаррос:

  • Нуну Боржеш (Португалия) – Андрей Рублев [11] – 5:7, 6:7 (2:7), 6:7 (2:7)
  • Тиаго Тиранте (Аргентина) – Пабло Карреньо Буста (Испания) – 6:7 (0:7), 5:7, 6:3, 4:6
  • Алекс Микельсен (США) – Рафаэль Ходар (Испания) [27] – 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4, 3:6, 3:6
Даниил Агарков
Козирі Мінора це швидкість і техніка, які на грунті нівелюються.
в мужской сетке какой-то кромешный ад
