  4. КАЮК: «Перенос матчей? Надеюсь, что УПЛ предоставит нам возможность»
29 мая 2026, 21:27
КАЮК: «Перенос матчей? Надеюсь, что УПЛ предоставит нам возможность»

В ЛНЗ настроены успешно выступить в еврокубках

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк сообщил, что клуб намерен перенести стартовые матчи следующего сезона УПЛ из-за участия в квалификации Лиги конференций.

– Будете ли продвигать идею переноса матчей УПЛ во время квалификации?

– Конечно, будем. Мы за то, чтобы иметь возможность перенести хотя бы два из первых трех матчей. Мы не знаем, какая будет жеребьевка. Мы можем попасть на команду, например, из Казахстана, куда нужно лететь достаточно долго.

Поэтому считаю, что мы будем просить, и надеюсь, что УПЛ предоставит нам возможность переносить хотя бы два из трех матчей – в зависимости от того, пройдем мы дальше или нет.

– Многие считают, что не гранды украинского футбола не способны пройти в квалификации еврокубков больше одного раунда. Что в таких выступлениях нет смысла, и еще потом хуже выступают в чемпионате из-за раннего старта в квалификации и двух матчей в неделю. Какой вообще смысл для ЛНЗ в выступлениях в еврокубках?

– Тогда, по тем комментариям, о которых вы сказали, вообще не нужно играть в чемпионате. Или просто получать какое-то количество очков, чтобы занять седьмое место и доигрывать тот чемпионат.

Мы же для чего-то играем, у нас есть какие-то цели, мечты. Да, ЛНЗ дебютирует в еврокубках. Да, ЛНЗ не имеет опыта. Менеджмент не имеет опыта в еврокубках, тренерский штаб, игроки – только некоторые играли в квалификациях еврокубков.

Это сложный процесс, и мы будем готовиться. Мы хотим представить нашу страну как можно лучше. Но должны сложиться все факторы, чтобы это был успешный сезон.

Потому что мы должны показать свою игру, достойно представлять Украину. Мы должны особенно сейчас – вы же видите, я не в отпуске, я на работе – подготовиться как можно лучше, чтобы быть готовыми конкурировать, пробовать и пытаться пройти как можно дальше.

Ранее в ЛНЗ отреагировали на отсутствие игроков команды в заявке сборной Украины.

Василий Каюк ЛНЗ Черкассы Лига конференций Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Трибуна
