В ЛНЗ отреагировали на отсутствие игроков команды в заявке сборной Украины

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк высказался по поводу отсутствия игроков черкасского клуба в заявке сборной Украины на товарищеские матчи с Польшей и Данией.

По итогам чемпионата Украины команда Виталия Пономарева финишировала на втором месте в турнирной таблице. Новый главный тренер сборной Украины, однако, не вызвал никого из ЛНЗ.

«Я не в том положении, чтобы решать, справедливо это решение или несправедливо. Я занимаюсь футбольным клубом ЛНЗ, его развитием. Национальными сборными занимаются другие люди. И это их выбор. Заслуживает ли кто-то из ЛНЗ вызова? Считаю, что заслуживает. Но, еще раз повторюсь, это не в моих компетенциях. Могу ли я назвать фамилии? Не буду называть», – сказал Каюк.