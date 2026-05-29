Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бабукарр ФААЛ: «Всегда буду оставаться болельщиком Карпат»
Украина. Премьер лига
29 мая 2026, 19:00 |
453
3

Бабукарр ФААЛ: «Всегда буду оставаться болельщиком Карпат»

Бабукарр Фаал за 4 месяца принес «Карпатам» прибыль в размере 2,5 млн евро

29 мая 2026, 19:00 |
453
3 Comments
Бабукарр ФААЛ: «Всегда буду оставаться болельщиком Карпат»
ФК Карпаты. Бабукарр Фаал

Форвард Бабукарр Фаал, сменивший «Карпаты» на «Викторию», обратился с прощальной речью к болельщикам львовского клуба.

«Привет болельщикам «Карпат», я Бабукарр Фалл. Прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, как вы меня приняли во Львове и в «Карпатах», а также за всю поддержку, которую вы мне дарили. Я действительно наслаждался своим периодом в команде. Это были очень-очень хорошие несколько месяцев, хотя они и не были столь длинными. Но я всегда буду оставаться болельщиком «Карпат» и всегда буду любить этот клуб. Благодарю вас за поддержку, помощь и вклад в мою карьеру. Желаю болельщикам «Карпат» всего наилучшего», – заявил форвард в обращении.

7 февраля Фаал перешел в «Карпаты» из «Руха» за 500 тысяч евро. 29 мая он принес «Карпатам» 3 млн евро. В «Карпатах» форвард провел 10 матчей (2 гола и 4 ассиста).

По теме:
Василий КАЮК: «Пономарев сыграл ключевую роль в успехе ЛНЗ»
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали еще одного лидера в Чехию
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с легионером
Бабукарр Фаал Карпаты Львов Виктория Пльзень чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Бокс | 29 мая 2026, 04:44 23
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен

Рико не понравилось, как рефери считал нокдаун

«Зовите меня Коно» – Конопля обратился к фанатам Боруссии
Футбол | 29 мая 2026, 19:18 0
«Зовите меня Коно» – Конопля обратился к фанатам Боруссии
«Зовите меня Коно» – Конопля обратился к фанатам Боруссии

Ефим Конопля дал интервью для болельщиков немецкого клуба

У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
Футбол | 29.05.2026, 09:15
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
В Динамо отреагировали на переход Караваева в Шахтер: «Ему будет тяжело»
Футбол | 29.05.2026, 12:04
В Динамо отреагировали на переход Караваева в Шахтер: «Ему будет тяжело»
В Динамо отреагировали на переход Караваева в Шахтер: «Ему будет тяжело»
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Футбол | 29.05.2026, 08:04
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ще лишилось Бруно продати. І на тому трансферна кампанія на вихід буде завершена. І того плюс 10 млн. до бюджету. Надіюсь що хоча б на 2-3 млн. закуплять гравців
Ответить
0
А Руху скільки часу він грав?
Ответить
0
на 8 млн чехи в Карпатах скупились
Ответить
0
Популярные новости
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 5
Футбол
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
27.05.2026, 19:00 133
Теннис
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
28.05.2026, 07:45 16
Бокс
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
28.05.2026, 13:47 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
29.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем