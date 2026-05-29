Бабукарр ФААЛ: «Всегда буду оставаться болельщиком Карпат»

Форвард Бабукарр Фаал, сменивший «Карпаты» на «Викторию», обратился с прощальной речью к болельщикам львовского клуба.

«Привет болельщикам «Карпат», я Бабукарр Фалл. Прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, как вы меня приняли во Львове и в «Карпатах», а также за всю поддержку, которую вы мне дарили. Я действительно наслаждался своим периодом в команде. Это были очень-очень хорошие несколько месяцев, хотя они и не были столь длинными. Но я всегда буду оставаться болельщиком «Карпат» и всегда буду любить этот клуб. Благодарю вас за поддержку, помощь и вклад в мою карьеру. Желаю болельщикам «Карпат» всего наилучшего», – заявил форвард в обращении.

7 февраля Фаал перешел в «Карпаты» из «Руха» за 500 тысяч евро. 29 мая он принес «Карпатам» 3 млн евро. В «Карпатах» форвард провел 10 матчей (2 гола и 4 ассиста).