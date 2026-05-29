«Немцы любят рыжих». Максимов дал Конопле совет по Бундеслиге

Украинский футбольный тренер Юрий Максимов прокомментировал переход украинского защитника Ефима Конопли в «Боруссию» (Мёнхенгладбах).

Специалист отметил, что немецкие болельщики любят игроков, которые самоотверженно играют.

«Ошибки не то чтобы прощают, но главное другое — местных болельщиков не обманешь. Они сразу видят, как ты выполняешь свою работу и отдаешься ли на поле. А работу нужно выполнять!».

Максимов обратил внимание, что в «Шахтере» Конопля был настоящим бойцом. Также он отметил, что в Бундеслиге любят рыжеволосых игроков.

«Думаю, проблем с самоотдачей у него там не возникнет. Тем более, он еще и рыжий! Как я говорю: «золотой». А немцы таких любят. Для них это вообще джекпот», – сказал тренер.

Максимов пять лет провел в Германии как игрок. С 1997 по 2001 год он выступал в составе «Вердера». Еще один сезон он играл за «Вальдхоф» во Второй Бундеслиге.