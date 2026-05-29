В Испании высказались о будущем Ваната и Цыганкова после вылета Жироны

Испанский журналист Марк Суэльвес высказался о «Жироне» и будущем части ее футболистов после того, как каталонский клуб покинул Ла лигу:

«Жирона привлекает внимание многих клубов не только в Испании, но и по всей Европе. Ожидается, что их вылет во второй дивизион приведёт к уходу нескольких игроков. Такие имена, как Унахи, Цыганков, Ванат и Арнау, уже рассматриваются в качестве кандидатов на трансфер.

Эти игроки не только имеют потенциал остаться в высшем дивизионе, но и являются теми игроками, которых «Жирона» могла бы продать, чтобы получить доход и помочь компенсировать финансовый удар от вылета».

С 41 заработанным пунктом за 38 матчей «Жирона» завершила сезон примеры на 19-м месте, тем самым опустившись в Сегунду.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» озвучила «Трабзонспору» цену на Цыганкова.