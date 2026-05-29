Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Испании высказались о будущем Ваната и Цыганкова после вылета Жироны
Испания
29 мая 2026, 19:38 |
517
1

В Испании высказались о будущем Ваната и Цыганкова после вылета Жироны

Каталонский клуб покинул Ла Лигу по итогам сезона

29 мая 2026, 19:38 |
517
1 Comments
В Испании высказались о будущем Ваната и Цыганкова после вылета Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Владислав Ванат

Испанский журналист Марк Суэльвес высказался о «Жироне» и будущем части ее футболистов после того, как каталонский клуб покинул Ла лигу:

«Жирона привлекает внимание многих клубов не только в Испании, но и по всей Европе. Ожидается, что их вылет во второй дивизион приведёт к уходу нескольких игроков. Такие имена, как Унахи, Цыганков, Ванат и Арнау, уже рассматриваются в качестве кандидатов на трансфер.

Эти игроки не только имеют потенциал остаться в высшем дивизионе, но и являются теми игроками, которых «Жирона» могла бы продать, чтобы получить доход и помочь компенсировать финансовый удар от вылета».

С 41 заработанным пунктом за 38 матчей «Жирона» завершила сезон примеры на 19-м месте, тем самым опустившись в Сегунду.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» озвучила «Трабзонспору» цену на Цыганкова.

По теме:
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
Бавария нацелилась на именитого форварда. Уже связались в грандом
В Роме нашли замену Артему Довбику
трансферы трансферы Ла Лиги Владислав Ванат Виктор Цыганков Жирона
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Зовите меня Коно» – Конопля обратился к фанатам Боруссии
Футбол | 29 мая 2026, 19:18 0
«Зовите меня Коно» – Конопля обратился к фанатам Боруссии
«Зовите меня Коно» – Конопля обратился к фанатам Боруссии

Ефим Конопля дал интервью для болельщиков немецкого клуба

Стародубцева не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 29 мая 2026, 14:01 49
Стародубцева не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стародубцева не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026

В третьем раунде украинка в двух сетах уступила Ван Сию

В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Бокс | 29.05.2026, 05:44
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Футбол | 29.05.2026, 07:16
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 29.05.2026, 08:41
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Доречі якраз трамва Ваната одна із причин вильоту.Щоб там не говорили.але Ванат приносив важливі очки.
Ответить
0
Популярные новости
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
29.05.2026, 04:44 23
Бокс
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
28.05.2026, 14:55 24
Теннис
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
28.05.2026, 13:47 6
Футбол
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
27.05.2026, 19:00 133
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
28.05.2026, 20:40 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 2
Бокс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 30
Футбол
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28.05.2026, 07:27 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем