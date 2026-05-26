За Цыганкова идут торги. Жирона озвучила Трабзонспору цену на украинца
Испанский клуб просит 10 млн евро за контракт с украинцем
Турецкий «Трабзонспор» начал переговоры с испанской «Жироной» о переходе 28-летнего украинского вингера Виктора Цыганкова.
Как сообщает журналист Хакан Йологлу, стороны уже озвучили друг другу свои представления о стоимости трансфера.
«За игрока, которого они приобрели за 5 млн евро, они просят 10 миллионов. Ожидания находятся на уровне 10 млн евро. «Трабзонспор» не собирается сразу соглашаться на 10 миллионов, однако [встречное] предложение уже было сделано», – пояснил инсайдер.
По словам Йологлу, сам игрок не против покинуть «Жирону» после вылета команды в Сегунду. В настоящее время «Трабзонспор» ведет переговоры также и с представителями Цыганкова.
В текущем сезоне Виктор принял участие в 34 матчах «Жироны», забив семь мячей и отдав пять результативных передач. Его контракт рассчитан до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист и клуб отписались друг от друга в Instagram
«Аякс» интересуется Виктором