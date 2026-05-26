Вингер сборной Украины привлек внимание нескольких европейских клубов
Зубков летом планирует сменить команду
Вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков планирует перейти в другой клуб в ближайшее трансферное окно.
Источник сообщает, что украинец определился со своим будущим и не желает продолжать сотрудничество с «бордо-синими». Отмечается, что заинтересованность в услугах Зубкова проявляют сразу несколько европейских клубов, однако конкретики пока нет.
Руководство «Трабзонспора» готово отпустить Александра при условии, что в клуб поступит предложение, соответствующее его трансферной стоимости. Речь идет о сумме не менее 6 млн евро.
На счету Зубкова 4 гола и 12 ассистов в 37 матчах в составе «Трабзонспора» в текущем сезоне.
