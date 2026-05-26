  4. Сборная Украины неожиданно уволит тренера. Его заменит коуч Полесья
26 мая 2026, 18:34 | Обновлено 26 мая 2026, 19:07
Сборная Украины неожиданно уволит тренера. Его заменит коуч Полесья

Вместо Рустама Худжамова тренировать вратарей национальной команды будет Владимир Тименко

ФК Полесье. Владимир Тименко

Украинская футбольная ассоциация расстанется с нынешним тренером вратарей национальной сборной Украины Рустамом Худжамовым, сообщает украинский журналист Сергей Тищенко.

По информации источника, начиная со следующего сбора команды голкиперов национальной сборной будет тренировать коуч вратарей житомирского «Полесья» Владимир Тименко. Пока неизвестно, будет ли специалист совмещать работу в клубе со сборной или полностью сосредоточится на «сине-желтых».

Сборная Украины 31 мая сыграет контрольный матч против Польши, а 7 июня состоится спарринг с Данией. Это будут первые матчи Мальдеры во главе команды.

Ранее в сборную Украины был довызван вратарь Георгий Ермаков.

Рустам Худжамов Владимир Тименко отставка назначение тренера Сергей Тищенко сборная Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Сергей Тищенко
