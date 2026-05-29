Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пятов оценил назначение Мальдеры на пост тренера сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
29 мая 2026, 19:08 | Обновлено 29 мая 2026, 19:32
324
1

Пятов оценил назначение Мальдеры на пост тренера сборной Украины

Экс-голкипер «Шахтера» приветствует назначение итальянца

29 мая 2026, 19:08 | Обновлено 29 мая 2026, 19:32
324
1 Comments
Пятов оценил назначение Мальдеры на пост тренера сборной Украины
ФК Шахтер. Андрей Пятов

Экс-вратарь сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал назначение Андреа Мальдеры на пост главного тренера «сине-желтых»:

«Я считаю, что его назначение – правильный шаг. Он очень хороший специалист. Вы же знаете, как он любит Украину. Поэтому я не считаю его иностранцем».

Сейчас Андрей Пятов работает в «Шахтере» – он занимает пост тренера вратарей.

Для Андреа Мальдеры это будет первый в карьере опыт работы главным тренером. До этого он работал только ассистентом.

Ранее Мальдера вызвал в сборную Украины легионера-чемпиона.

По теме:
Гуцуляк объяснил, почему не поможет сборной в матчах с Польшей и Дани
Пихаленок объяснил, почему сборная Украины не вышла на ЧМ-2026
«Много вопросов». Пихаленок – о непопадании в сборную при Мальдере
Андрей Пятов сборная Украины по футболу Андреа Мальдера
Даниил Кирияка Источник: BLIK
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Бокс | 29 мая 2026, 05:44 5
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх

Гарсия – о поединке Усик – Бенавидес

«Он давай на меня быковать». Журналист рассказал о конфликте с Шевченко
Футбол | 29 мая 2026, 19:14 0
«Он давай на меня быковать». Журналист рассказал о конфликте с Шевченко
«Он давай на меня быковать». Журналист рассказал о конфликте с Шевченко

Константин Андриюк не ожидал такого от опытного футболиста

ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко и Динамо договорились о продлении контракта
Футбол | 29.05.2026, 13:43
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко и Динамо договорились о продлении контракта
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко и Динамо договорились о продлении контракта
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 29.05.2026, 08:41
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Футбол | 29.05.2026, 08:04
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Тільки за його кєнтюху Степаненка написав. Через хвилину - підтвердження моїх слів
Ответить
0
Популярные новости
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
28.05.2026, 10:31 5
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
29.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 32
Футбол
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 11
Футбол
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 31
Футбол
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
29.05.2026, 07:22 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
28.05.2026, 07:45 16
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем