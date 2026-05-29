Пятов оценил назначение Мальдеры на пост тренера сборной Украины
Экс-голкипер «Шахтера» приветствует назначение итальянца
Экс-вратарь сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал назначение Андреа Мальдеры на пост главного тренера «сине-желтых»:
«Я считаю, что его назначение – правильный шаг. Он очень хороший специалист. Вы же знаете, как он любит Украину. Поэтому я не считаю его иностранцем».
Сейчас Андрей Пятов работает в «Шахтере» – он занимает пост тренера вратарей.
Для Андреа Мальдеры это будет первый в карьере опыт работы главным тренером. До этого он работал только ассистентом.
Ранее Мальдера вызвал в сборную Украины легионера-чемпиона.
