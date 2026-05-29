Ролан Гаррос29 мая 2026, 17:12 | Обновлено 29 мая 2026, 17:19
Завершаюшая карьеру Кырстя оформила победу 6:0, 6:0 на пути в 1/8 финала РГ
Сорана уничтожила Солану Сиерру в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции
Румынская теннисистка Сорана Кырстя (WTA 18), которая завершит карьеру по итогам 2026 году, уверенно вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.
В третьем раунде 36-летняя румынка в двух сетах уничтожила Солану Сиерру (Аргентина, WTA 68) за 56 минут, не отдав ни одного гейма.
Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала
Солана Сиерра (Аргентина) – Сорана Кырстя (Румыния) [18] – 0:6, 0:6
Сорана знищила Солану. Дітки, вчіться вимовляти звук "р" — це полегшує життя.
Жесть, в 36 років таке витворяти, хай китаянка потрапляє під той каток, може і добре, що не Юля
Во дайот, черезь якісь магічні ритуали вселила в себе дух Халеп?
