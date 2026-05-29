Завершаюшая карьеру Кырстя оформила победу 6:0, 6:0 на пути в 1/8 финала РГ

Румынская теннисистка Сорана Кырстя (WTA 18), которая завершит карьеру по итогам 2026 году, уверенно вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

В третьем раунде 36-летняя румынка в двух сетах уничтожила Солану Сиерру (Аргентина, WTA 68) за 56 минут, не отдав ни одного гейма.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Солана Сиерра (Аргентина) – Сорана Кырстя (Румыния) [18] – 0:6, 0:6