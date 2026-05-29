Два неудачника УПЛ провели между собой спарринг

Два соперника из УПЛ – «Кудровка» и «Александрия», которых 5 и 9 июня ждут переходные матчи с третьей и четвертой командами Первой лиги, сыграли спарринг между собой. Он был направлен на подготовку каждой из команд к решающим поединкам начала лета.

Как стало известно Sport.ua, игра, проходившая на поле СФК «Сокол» в поселке Михайловка-Рубеживка Киевской области, завершилась победой «Кудровки» – 2:0.

Оба мяча в ворота «Александрии» были забиты во второй половине встречи. Команда Владимира Шарана в этом поединке в каждом из таймов использовала разные составы.

Товарищеский матч. Киевская область, стадион СФК «Сокол». 29 мая

«Кудровка» – «Александрия» – 2:0