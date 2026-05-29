Королева грунта. Костюк повторила достижение сестер Уильямс, Энен и Свентек

Украинская теннисистка Марта Костюк стала лишь пятой в XXI веке, кому удалось выиграть первые 15 матчей сезона на грунте.
Марта одержала 15-ю грунтовую победу подряд в 2026 году в матче с Викторией Голубич в третьем раунде Ролан Гаррос 2026.
На мейджоре в Париже у Костюк уже три победы, на тысячнике в Мадриде – шесть (трофей), в Руане – пять (трофей), за сборную Украину в Квалификации КБДК одна.
Ранее такой результат показывали Винус Уильямс (2004), Жюстин Энен (2005), Серена Уильямс (2012 и 2013) и Ига Свентек (2024).
Костюк в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции поборется с третьей ракеткой мира Игой Свентек.
15 - Marta Kostyuk is the fifth player this Century to win her first 15 clay court matches of the season after Venus Williams (2004), Justine Henin (2005), Serena Williams (2012 and 2013) and Iga Swiatek (2022). Sailing. #RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/JmvuTONK3n— OptaAce (@OptaAce) May 29, 2026
