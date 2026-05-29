Королева грунта. Костюк повторила достижение сестер Уильямс, Энен и Свентек

Украинская теннисистка Марта Костюк стала лишь пятой в XXI веке, кому удалось выиграть первые 15 матчей сезона на грунте.

Марта одержала 15-ю грунтовую победу подряд в 2026 году в матче с Викторией Голубич в третьем раунде Ролан Гаррос 2026.

На мейджоре в Париже у Костюк уже три победы, на тысячнике в Мадриде – шесть (трофей), в Руане – пять (трофей), за сборную Украину в Квалификации КБДК одна.

Ранее такой результат показывали Винус Уильямс (2004), Жюстин Энен (2005), Серена Уильямс (2012 и 2013) и Ига Свентек (2024).

Костюк в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции поборется с третьей ракеткой мира Игой Свентек.