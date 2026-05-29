  КОСТЮК: «В том последнем гейме я буквально молилась, чтобы его выиграть»
29 мая 2026, 16:32
КОСТЮК: «В том последнем гейме я буквально молилась, чтобы его выиграть»

Флеш-интервью Марты после победы над Викторией Голубич в 1/16 финала Ролан Гаррос

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк провела флеш-интервью после победы над Викторией Голубич в третьем раунде Открытого чемпионата Франции 2026: »

– Поздравляем! Мы очень рады видеть эту улыбку на вашем лице. Вы впервые с 2021 года вышли в четвертый круг «Ролан Гаррос». Это замечательное достижение для вас. Что оно для вас значит?

– Да, это очень много для меня значит. Мне даже трудно это осознать. Раньше в Париже я показывала очень, очень плохие результаты, а все три мои соперницы в этом году были чрезвычайно сложными. Я не могла просто форсировать события, нужно было строить розыгрыши… А это не совсем то, что я больше всего люблю делать. Но прежде всего хочу сказать, что на протяжении всех трех матчей здесь я чувствовала невероятную поддержку. Спасибо вам, друзья. Большое спасибо.

– Может быть, вы расскажете нам о последнем гейме первого сета. Он длился 15 минут и стал настоящей битвой. О чем вы думали в тот момент?

– Да, мне показалось, что я очень хорошо начала. Но потом стала слишком торопиться. Я потеряла преимущество, которое имела. После этого стало непросто, но я все время чувствовала, что у меня все равно есть преимущество, я постоянно давила на соперницу. А в том последнем гейме я буквально молилась, чтобы его выиграть, потому что в предыдущем матче вела 5:4, 30:0 и все же проиграла тот сет. Поэтому я очень хотела завершить сет именно при счете 5:4 и не затягивать матч. Это было нелегко. Я видела, что соперница также испытывала трудности. Сегодня жара не казалась мне такой изнурительной, но влажность была невероятной. К тому же я проснулась и чувствовала себя не лучшим образом. Мне кажется, что эта погода постепенно изматывает всех. С каждым днем все чувствуют себя все хуже. Поэтому я надеялась завершить этот матч как можно быстрее, тем более что уже с воскресенья должно стать прохладнее. Так что я очень счастлива, что прошла дальше.

– У меня для вас хорошие новости – дождь уже приближается и будет идти на следующей неделе.

– Да, сегодня я это почувствовала.

– Мой последний вопрос касается вашего грунтового сезона. Вы до сих пор не потерпели ни одного поражения на грунте и одержали очень много побед в этом году. Был ли какой-то ключевой момент, который объясняет такой успех на этом покрытии?

– Да, думаю, я просто вернулась к себе маленькой. Еще с детства я невероятно хорошо играла на грунте. Потом что-то изменилось. Я решила, что должна повзрослеть, что должна играть по-другому, но это не сработало. Сейчас мне кажется, что я снова обрела ту радость от построения розыгрышей, смены ритма, движения по корту. Мне это действительно нравится и не требует чрезмерных усилий. Мне нравится использовать это преимущество против соперниц. Возможно, именно в этом и заключается секрет. Не знаю. Хотелось бы так думать. Но да, я очень счастлива и уже с нетерпением жду матча в воскресенье.

– Что ж, искренне поздравляем, Марта!

– Я искренне благодарна, спасибо! Слава Украине!

Видеообзор матча Марта Костюк – Виктория Голубич

