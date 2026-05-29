Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Без сенсации. Определена соперница Костюк в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Ролан Гаррос
29 мая 2026, 14:42 | Обновлено 29 мая 2026, 14:50
1332
2

Без сенсации. Определена соперница Костюк в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026

Ига Свентек выиграла польское дерби у Магды Линетт и прошла в четвертый круг мейджора

29 мая 2026, 14:42 | Обновлено 29 мая 2026, 14:50
1332
2 Comments
Без сенсации. Определена соперница Костюк в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Магла Линетт и Ига Свентек

Третья ракетка мира Ига Свентек (Польша) стала соперницей украинской теннисистки Марты Костюк (WTA 15) в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

В третьем раунде полька в двух сетах выиграла дерби у Магды Линетт (WTA 73). Встреча завершилась за 1 час и 27 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Магда Линетт (Польша) – Ига Свентек (Польша) [3] – 4:6, 4:6

Ига взяла реванш у Магды за поражение двухмесячной давности во втором круге тысячника в Майами. Свентек во второй раз одолела Линетт. Впервые Ига справилась с Магдой в 1/8 финала Пекина-2023.

Ранее Костюк трижды играла против Свентек и трижды потерпела поражение. В частности, в 2021 году Марта уступила Иге в четвертом раунде Ролан Гаррос.

Свентек на РГ-2026, помимо Линетт, также выбила Эмерсон Джонс и Сару Бейлек. Ига в восьмой раз в карьере сыграет в 1/8 финала мейджора в Париже.

Видеообзор матча

По теме:
Элина Свитолина – Тамара Корпач. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2026
Стародубцева не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Костюк переиграла 82-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос
Ига Свёнтек Магда Линетт Ролан Гаррос 2026 Марта Костюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк назвал причину неудачного выступления Усика против Верховена
Бокс | 29 мая 2026, 08:42 4
Красюк назвал причину неудачного выступления Усика против Верховена
Красюк назвал причину неудачного выступления Усика против Верховена

Александр считает, что возраст украинца сыграл свою роль

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 29 мая 2026, 13:17 0
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов

Любовь к спорту точно будет плюсом

В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Футбол | 29.05.2026, 07:22
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Футбол | 29.05.2026, 07:16
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Марта Костюк – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2026
Теннис | 29.05.2026, 12:00
Марта Костюк – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2026
Марта Костюк – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2026
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Звісно хочеться перемоги Костюк ,але вона їй навіть в юніорах програвала .Звісно шанси будуть якщо Свентак зіграє дуже пагано ,бо навіть багато вінерсів Костюк не допогають їй вигравати легко ,бо дуже багато помилок .
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 4
Бокс
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 5
Футбол
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
28.05.2026, 13:47 5
Футбол
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
28.05.2026, 14:55 24
Теннис
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 6
Футбол
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 11
Футбол
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
28.05.2026, 10:31 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем