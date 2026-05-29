Без сенсации. Определена соперница Костюк в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Ига Свентек выиграла польское дерби у Магды Линетт и прошла в четвертый круг мейджора
Третья ракетка мира Ига Свентек (Польша) стала соперницей украинской теннисистки Марты Костюк (WTA 15) в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.
В третьем раунде полька в двух сетах выиграла дерби у Магды Линетт (WTA 73). Встреча завершилась за 1 час и 27 минут.
Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала
Магда Линетт (Польша) – Ига Свентек (Польша) [3] – 4:6, 4:6
Ига взяла реванш у Магды за поражение двухмесячной давности во втором круге тысячника в Майами. Свентек во второй раз одолела Линетт. Впервые Ига справилась с Магдой в 1/8 финала Пекина-2023.
Ранее Костюк трижды играла против Свентек и трижды потерпела поражение. В частности, в 2021 году Марта уступила Иге в четвертом раунде Ролан Гаррос.
Свентек на РГ-2026, помимо Линетт, также выбила Эмерсон Джонс и Сару Бейлек. Ига в восьмой раз в карьере сыграет в 1/8 финала мейджора в Париже.
